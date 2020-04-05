Дублирование автомобильных пропусков пешеходными исключат

Такое постановление 4 апреля подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Я внимательно слежу за вашими обращениями. Ситуация решается. Сегодня подписал постановление – мы исключим дублирование автомобильных пропусков пешеходными. Всем, у кого есть пропуск на транспорт, ничего дополнительно получать не нужно. При условии, если вы являетесь собственником авто или имеете право им управлять, – написал глава региона в своем аккаунте в Инстаграме.

Также губернатор призвал усилить разъяснительную работу в муниципалитетах, разумно и человечно подходить к каждой жизненной ситуации.

На время карантина спецпропуска для пешеходов и транспорта выдают во всех муниципалитетах по заявкам. Этот документ могут получить сотрудники предприятий и ИП, которые продолжают работу в период карантина и включены в особый перечень, а также адвокаты и нотариусы.

Сегодня по заявкам, направленным ранее в администрацию Динского района, получают спецпропуска последние организации.

Пропуска для экстренных случаев выдаются гражданам в администрациях сельских поселений Динского района по месту жительства.

Получить консультацию о порядке их выдачи можно по телефонам горячих линий в местных администрациях:

1. Динское сельское поселение: 8(86162)6-38-08 (круглосуточно);

2. Васюринское сельское поселение: 8(86162)31-2-66 (круглосуточно);

3. Первореченское сельское поселение: 8(86162)34-3-92 (в рабочие дни);

4. Новотитаровское сельское поселение: 8(86162)43-5-40 (круглосуточно), 8-908-685-34-44;

5. Нововеличковское сельское поселение: 8(86162)76-7-62 (круглосуточно);

6. Пластуновское сельское поселение: 8(86162)37-1-32, 8-909-444-85-55;

7. Южно-Кубанское сельское поселение: 8(861)256-75-00 (в рабочие дни), 8(960)490-09-88 (в выходные дни);

8. Мичуринское сельское поселение: 8(86162)78-1-87 (с 8.00 до 20.00), 8(86162)78-1-86 и 79-1-48 (с 20.00 до 08.00);

9. Старомышастовское сельское поселение: 8(86162)75-3-23;

10. Красносельское сельское поселение: 8(86162)33-7-39 (в рабочие дни).

– Пропуск возможен, только если он жизненно необходим, – подчеркнул глава края и поручил оперативно организовать выдачу пропусков на местах.



