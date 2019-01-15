Фото: ГИБДД по Динскому району
Два человека пострадали в ДТП в Пластуновской
12 января 2019 года в 18.00 в станице Пластуновской произошло ДТП. Водитель автомобиля "Опел- Астра", двигаясь со стороны улицы Красной в сторону Сквозной, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Лада-Приора", двигавшемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир отечественного авто.
Комментарии
"двигаясь со стороны улицы Красной в сторону Сквозной,"- это как,если они пересекаются под 90 град?
надо так- двигаясь по Сквозной от Красной в сторону Ленина