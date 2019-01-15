Два человека пострадали в ДТП в Пластуновской

12 января 2019 года в 18.00 в станице Пластуновской произошло ДТП. Водитель автомобиля "Опел- Астра", двигаясь со стороны улицы Красной в сторону Сквозной, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Лада-Приора", двигавшемуся по главной дороге, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали два человека — водитель и пассажир отечественного авто.















