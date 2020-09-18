Два ДТП за час в Динской. Есть пострадавшие и погибший

“Только что на наших глазах произошла авария в Динской на Красной и Крайней. Прям ужас. Дети мои очень испугались…” – написала вчера в 20.53 в инстаграм “РВС” девушка.



Позже сообщения о “страшном” ДТП пришли еще от нескольких людей.



Уже есть информация от ГИБДД Динского района.



17 сентября в 21.00 на автодороге «ст. Динская - ст. Васюринская» произошло ДТП.



42-летний водитель «Мицубиси-Шариот-Грандис» ехал со стороны автодороги М-4 «Дон» в сторону Пластуновской.



При повороте налево (с Красной на Крайнюю) на зеленый сигнал светофора он не убедился в безопасности маневра и не предоставил преимущество в движении 37-летнему водителю автомобиля «Фольксваген-Тигуан», который двигался прямо во встречном направлении.



В результате ДТП водитель автомобиля «Мицубиси-Шариот-Грандис» скончался на месте ДТП, пострадала пассажирка автомобиля «Мицубиси-Шариот-Грандис», у нее травмы различной степени тяжести. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.



Сегодня, 18 сентября, на связь с журналистом вышла девушка, которая пострадала в ДТП. Она попросила откликнуться всех свидетелей аварии и позвонить ей по телефону +7-918-697-49-84.





Выяснилась, что в этот же день, 17 сентября, чуть раньше произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие.

В 20.10 на автодороге «ст. Динская – ст. Пластуновская» водитель ВАЗ-210740 двигался со стороны ул. Красной в сторону ул. Ульянова.

Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего съехал с дороги и врезался в дерево.

У водителя сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб шеи. За медицинской помощью обратился самостоятельно.



