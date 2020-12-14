Два ДТП за пять дней. Есть погибший

За последние 5 дней в Динском районе произошло два дорожно-транспортных происшествия, одно из которых – смертельное.

11 декабря в 7.40 в Динской на улице Ульянова водитель управлял автомобилем "Дэу-Нексия". При повороте налево он не пропустил "Фольксваген-Туарег", который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадал водитель "Дэу", получил телесные повреждения.



12 декабря в 9.00 на автодороге Краснодар – Ейск (новотитаровское кольцо) произошло смертельное ДТП. 37-летний водитель авто "Дэу-Нексия" двигался со стороны Нововеличковской. На неравнозначном перекрестке не предоставил преимущество в движении 56-летнему водителю КамАЗа, который двигался по главной дороге. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины "Дэу-Нексия" от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.



