Два способа возместить затраты на покупку жилья
Приобретение квадратных метров – недешевое удовольствие. Как вернуть часть средств потраченных на новое строительство либо приобретение жилых домов, квартир, комнат, приобретение земельных участков или долей в них, рассказал юрист Николай Петров.
Право на получение вычета по НДФЛ при строительстве или приобретении жилья, а также земельных участков установлено Налоговым кодексом РФ. В данной норме закреплено два вида вычета, которые могут быть использованы независимо друг от друга:
имущественный налоговый вычет в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов и имущественный налоговый вычет в сумме фактически уплаченных процентов по целевым займам (кредитам).
К вычету также можно принять расходы на достройку и отделку приобретенного имущества. То есть затраты на отделочные материалы, разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ и другое. Однако это возможно лишь в том случае, если договор предусматривает приобретение незавершенных строительством объектов: жилого дома, квартиры, комнаты без отделки или долей в них.
Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов, покрываемых за счет средств работодателей или иных лиц, материнского капитала, бюджета. Невозможно получить вычет и в случае, если сделка купли-продажи совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми. Такими лицами являются супруги, родители, усыновители, дети, братья и сестры, опекуны, попечители и подопечные.
Вычет предоставляется с доходов, облагаемых по ставке 13 %, за исключением доходов от долевого участия в организации.
Это означает, что лица, чьи доходы не облагаются НДФЛ, например, индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения, вычет на приобретение жилья получить не могут.
Максимальная сумма имущественного вычета при строительстве или приобретении одного или нескольких объектов недвижимости составляет 2 млн руб. Таким образом, максимально налогоплательщику удастся сэкономить на уплате НДФЛ 260 тыс. руб.
В случае если налогоплательщик воспользовался правом на получение вычета в размере менее 2 млн руб., остаток вычета до полного его использования может быть учтен в дальнейшем при новом строительстве или приобретении недвижимости.
Вычету подлежат проценты по договорам займа, после их уплаты, но не более 3 млн руб. Максимальная экономия НДФЛ составляет 390 тыс. руб.
В отличие от вычета по расходам на строительство и приобретение имущества вычет в сумме процентов по договорам займа предоставляется единожды (в отношении одного объекта недвижимости).
Разумеется, лимиты вычетов по расходам на строительство, приобретение недвижимости и процентам по кредитам привязаны к налогоплательщикам, а не к имущественным объектам. Таким образом, каждый из собственников приобретаемой недвижимости имеет право на имущественный вычет.
Родители при приобретении имущества в собственность своих несовершеннолетних детей могут получить за них имущественные вычеты. При этом дети не утрачивают своего права на заявление имущественного вычета в будущем.
У налогоплательщика есть два пути получения имущественного налогового вычета. В зависимости от потребностей каждый сможет выбрать для себя оптимальный способ: получить всю сумму целиком или частями ежемесячно.
Дело в том, что за вычетом в налоговую инспекцию можно обратиться только по истечении налогового периода – года, в котором приобретено или построено имущество. Если же сделка осуществлена в начале года, удобнее получить вычет, обратившись к работодателю. В таком случае бухгалтер перестанет удерживать с налогоплательщика НДФЛ начиная с периода, в котором ему представлены соответствующие документы. Кроме того, работодатель вернет сотруднику НДФЛ за те месяцы года, которые предшествовали сделке по приобретению недвижимости.
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