Два заместителя главы района покинули свои посты

Заместитель главы администрации Динского района по вопросам социального развития Владимир Зыба 30 августа по собственному желанию уволился с данной должности.

Владимир Зыба.

Его сменил Александр Фисун, который уже занимал этот пост до начала 2018 года, но ушел, поделившись с журналистом «РВС», что 10 лет работы в администрации – это достаточно много и он хочет вплотную заняться педагогикой и психологией. Но сейчас он снова вернулся на ту же должность.

Александр Фисун.

Кроме того, по собственному желанию ушел заместитель главы администрации Динского района по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с правоохранительными органами, казачества, физической культуры и спорта Александр Щербаха.

Александр Щербаха.

Его обязанности в данный момент исполняет начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма, противодействию коррупции Александр Мунтян.

Александр Мунтян.

Напомним, Александр Щербаха стал депутатом Динского сельского поселения по Динскому пятимандатному избирательному округу № 5.