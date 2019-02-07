Двоих полицейских Динского района задержали за мошенничество

12 мая 2018 года двое сотрудников ППС ОМВД России по Динскому району, будучи не при исполнении своих служебных обязанностей, остановили автомобиль местного жителя, который двигался со своим товарищем по проселочной дороге.

Введя их в заблуждение относительно своих служебных полномочий по привлечению к административной ответственности этих граждан, полицейские мошенническим путем завладели денежными средствами этих людей, автомобилем ВАЗ 2103 и собакой породы Хаски, причинив им тем самым ущерб на сумму около 75 тысяч рублей.

В результате изложенного СО по Динскому району СУ СК России по краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищении чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения), указанные сотрудники полиции задержаны и помещены под стражу.

4 февраля 2019 года прокуратурой Динского района указанное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым сотрудникам полиции грозит тюремное заключение сроком до шести лет.