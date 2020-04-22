Двое новых заболевших коронавирусом в Динском районе

В Динском районе на 22 апреля под медицинским наблюдением находятся 153 человека. Из них взяты впервые 14 человек. Обязательная изоляция окончена для 5 человек, находившихся под наблюдением.

Еще у двух пациентов из Динского района, ранее направленных медиками в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ, лабораторно подтвердилось инфицирование коронавирусной инфекцией.

Всего на сегодняшний день у пяти жителей нашего района подтверждено заболевание. Все контактировавшие с заболевшими выявлены. Медицинскими работниками взят и направлен в лабораторию материал для обследования.

«По нашему, к счастью, небольшому опыту работы с инфицированными COVID-19, у каждого зараженного в среднем происходит 13–15 прямых контактов (члены семьи, родственники, близкие знакомые). Учитывая длительный инкубационный период (время от заражения до проявления заболевания – от 10 до 14 дней) и крайне высокую восприимчивость человека к этому вирусу, несложно представить, насколько быстро он может распространяться среди людей. Можно представить ситуацию, когда инфицированный и контактировавшие с ним лица, до того как они узнали о своем инфицировании, не соблюдали ограничительные мероприятия, которые все уже знают наизусть, свободно перемещались по своему населенному пункту, толпились у кассы в магазине, встречались с такими же беспечными жителями других сельских поселений. Нетрудно будет догадаться о возможных последствиях.

Уважаемые жители района, мы не устаем повторять: не выходите на улицу без крайней необходимости. Если вам обязательно нужно идти в магазин, идите туда в часы, когда в магазине меньше всего покупателей. Лучше воспользоваться небольшими продовольственными магазинами или киосками, в которые нет необходимости входить. Не приближайтесь к людям в магазинах ближе двух метров. Кассир в перчатках и маске защищает прежде всего себя, если он не обрабатывает свои перчатки после каждого контакта с предметами (деньги, карты, упаковка продуктов), к которым дотрагивался покупатель. Вышли из магазина – обязательно обработайте руки антисептиком», – в очередной раз объясняют врачи.