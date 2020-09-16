Двое полицейских представляют район во всероссийском конкурсе

Наши земляки старшие лейтенанты полиции Анатолий Иванкин и Евгений Морозов участвуют во всероссийском конкурсе «Народный участковый-2020». Сейчас проходит 1 этап – краевой.

Журналисту «РВС» о своем профессиональном пути и работе в целом рассказал Анатолий.

На службе участкового он с 2017 года. Вдохновился профессией еще в детстве, старший брат у него тоже был полицейским.

«Решил пойти по его стопам», – отметил Анатолий.

Служба в армии, окончание института, диплом юриста и только потом оформление на службу в МВД.

Работает полицеский в Васюринской, обслуживает административный участок № 44 (от ул. Ивко в Васюринской до границы со станицей Воронежской).

Население этой территории – 2768 человек. За 5 лет общего стажа рассмотрел 222 жалобы и заявления граждан, раскрыл 2 преступления, выявил 23 правонарушения.

В свое свободное от работы время Анатолий увлекается ремонтом автомобилей, изучает нормативно-правовые акты.

Свою профессию любит за возможность помогать людям, бороться с преступностью, правонарушениями и раскрывать преступления.

Самый запоминающийся случай как раз связан с последним.

В июне 2017 года Анатолий раскрыл изнасилование женщины. Человек, который это сделал, на тот момент долгое время был в розыске. Преступление произошло в Васюринской, а задержание – в Краснодаре.

По мнению полицейского, настоящий профессионал должен быть решительным, смелым, волевым, быть готовым незамедлительно принимать решения в критических ситуациях.

Евгений Морозов в службе участковых уполномоченных полиции работает с 2015 года. Общий стаж работы в ОВД 14,5 лет. Обслуживает административный участок в Мичуринском сельском поселении (население – 4127 человек). Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан –193, раскрытых преступлений – 9, выявленных административных правонарушений – 34.





Поддержать и отдать голос за нашего земляка можно на сайте Главного управления МВД России по Краснодарскому краю (23.мвд.рф) в разделе «Голосование "НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ-2020"».