Двойняшки из Новотитаровской мечтают о подарках от Деда Мороза

«РВС» запускает традиционную акцию. Ежегодно журналисты общаются с детьми с ограниченными возможностями, узнают об их мечтах, какой бы подарок они хотели получить. Перед Новым годом к ним приезжают Дед Мороз со Снегурочкой и поздравляют с праздником, исполняют их желания, даря то, что они загадали.

Первыми участниками стали Владислав и Василиса Сахаровы из Новотитаровской. Им по 4 года. Ребята – двойняшки.

В 2016 году мама родила их на 7-м месяце беременности. В целом период вынашивания протекал хорошо, но по неизвестным причинам роды случились преждевременно.

Почти 2 месяца младенцы лежали в больнице на выхаживании. Позже Влад попал туда снова, но уже в хирургическое отделение, малышу сделали операцию желудка.

Итог всего этого: у мальчика ДЦП, у девочки задержка речевого развития.

На встрече с журналистом «РВС» был только Владислав, Василиса общаться постеснялась.

Влад очень активный и смышленый ребенок. Он разумно мыслит, все делает самостоятельно, отвечает на вопросы, разговаривает. Единственное, что его отличает от других деток, – спастическая походка. Из-за диагноза ему постоянно требуется реабилитация, дома он регулярно занимается лечебной физкультурой.

Знает много стихов и песен. Как отмечает семья, по своему характеру парень очень общительный, любит поговорить со всеми. Бабушка мальчика подчеркивает, что он иногда выдает такие идеи, которые им и в голову не могли прийти.

Малыш не усидчивый, рисование, конструирование увлекают его лишь на короткое время, есть проблемы с мелкой моторикой рук.

Любимое его увлечение – машины. Дома у ребенка целый автопарк, по телевизору нравится смотреть авторалли. Журналисту признался, что обожает трамвай, но еще ни разу на нем не катался.

Лучший друг Владислава – папа. С ним он ремонтирует машину, делает зарядку, они вместе ездят на процедуры.

Василиса – противоположность Влада. Это скромная девочка, которая из-за стеснения сторонится незнакомых взрослых людей. Семья рассказала журналисту, что у ребенка проблемы только с речью, порой становится непонятно, что она говорит. Любит проводить время на кухне, готовить там с мамой различные блюда, выпекать, играть с посудкой.

Влад старше Василисы на одну минуту. Они вместе ходят в одну группу детского сада № 12, родные отмечают, что им очень нравится, воспитатели там – профессионалы. Девочка хорошо общается с другими детками, а мальчик наравне со всеми участвует в жизни дошкольного учреждения, утренниках, разных спортивных мероприятиях.

Связь, по словам семьи, у брата с сестрой сильная. Если один ребенок остается дома, а другой идет в детский сад, вечером они встречаются, начинают обниматься, видно, как скучали друг по дружке.

На Новый год Владислав мечтает получить уровневый автотрек, а Василиса – деревянную кухню, на которой она бы готовила куклам еду.

Если вы хотите сделать деткам подарок, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к ним в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону 8 (900) 255-22-22. Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.

Мы хотим побольше рассказать о наших героях.