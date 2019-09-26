Эдуард Асланян покинул пост главврача Динской ЦРБ

Вчера, 25 сентября, Эдуард Асланян покинул пост главного врача Динской Центральной районной больницы.

В медицине он начал работать в 1973 году после окончания лечебного факультета Кубанского медицинского института имени Красной Армии. Изначально Эдуард Асланян был врачом-терапевтом Усть-Лабинской Центральной больницы. Последние 12 лет своей профессиональной деятельности возглавлял Динскую ЦРБ. За время своей работы получил звания Заслуженного врача Российской Федерации, Заслуженного работника здравоохранения Кубани, Заслуженного работника здравоохранения Динского района.

За свой многолетний труд и успехи в работе награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани».

«За весь период деятельности Эдуард Александрович проявил себя как грамотный, квалифицированный специалист, снискал любовь и уважение коллег и пациентов. Его знания, опыт, профессионализм, организаторские способности, преданность делу служили и будут служить отличным примером для всех врачей и организаторов здравоохранения», - отмечается на сайте Министерства здравоохранения Краснодарского края.

По неофициальным данным, исполняющим обязанности главного врача Динской ЦРБ станет теперь Виталий Щербаха. До этого он был заместителем главврача по медицинскому обслуживанию населения.