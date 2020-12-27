Эффективность работы администрации. Район на 1 месте из 37

Динской район занял 1 место по эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов по итогам 2019 года.

Всего оценивалось 37 муниципалитетов.

Об этом в своём официальном аккаунте инстаграм рассказал глава Евгений Пергун.

Сведения отражены в Сводном докладе Краснодарского края «О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Краснодарского края за 2019 год». Утверждали его в конце 2020 года.

«Экспертная комиссия оценивала деятельность органов власти в области экономического развития, социально-культурной сферы, жилищной политики и ЖКХ, организации муниципального управления, энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Благодаря слаженной работе в этих направлениях Динской район получил финансовую поддержку.

Спасибо всем жителям района за плодотворную работу!

От личного вклада каждого из вас зависит общее развитие территории, реализация ее потенциала, улучшение благосостояния каждого человека, каждой семьи», – написал Евгений Пергун.