Экореабилитация рек. Динской район в проекте

В Краснодарском крае разработали проект по экологической реабилитации степных рек. Он предполагает восстановление более 66 километров рек в шести районах Кубани.

На заседании краевого экологического совета замгубернатора Сергей Болдин отметил, что в последнее время в крае наметилась тенденция к ухудшению состояния водных объектов междуречья Кубани и Дона.

Обусловлено это тем, что на протяжении десятилетий отсутствует достаточное федеральное финансирование в должном объеме водохозяйственных мероприятий. Плюс ко всему – аномальные погодные условия и воздействие самого человека, все это привело к стремительному заилению и обмелению водных объектов.

“Ситуация требует неотложных мер для увеличения качества и объема водных ресурсов”, – передает слова замгубернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сергей Болдин провел презентацию краевого проекта по восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов бассейна рек Азовского моря, междуречья Кубани и Дона.

Программа включает в себя реабилитацию водных объектов на территории более 610 га. Мероприятия направлены на улучшение состояния объектов, в том числе качества воды, укрепления берегов, увеличение проточности речного русла.

В проекте шесть рек. Это река Понура и две балки в Динском районе, река Кирпили в Кореновском районе, Правый Бейсужек в Брюховецком районе, Гречаная балка в Калининском. Общая их протяженность – 66,2 км.

Необходимая сумма средств на реализацию – около 2,7 млрд рублей.

Заявку на финансирование мероприятий уже направили в Росводресурсы. Более 75 % необходимых на реализацию средств планируется привлечь из федерального бюджета. Оставшуюся часть обеспечат из региональной казны.