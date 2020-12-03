Экскурсия по новой детской поликлинике. Что нового?

Сегодня, 3 декабря, при участии главы района, главврача ЦРБ и других почетных гостей в станице Динской открыли новую детскую поликлинику. Уже на этой неделе она начала принимать маленьких пациентов.

Обстановка, кабинеты, какие изменения

Площадь новой больницы значительно больше предыдущего здания и составляет около 1300 квадратных метров. Ее ремонт, который длился около года, а также новое оборудование обошлось в 31 миллион рублей. На это были выделены средства из краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Одноэтажное здание поликлиники поделено на кабинеты функциональной диагностики: УЗИ, ЭКГ, гастрофиброскопия; лечебные кабинеты, в которых ведут прием специалисты и педиатры; а также лаборатория, процедурная, физкабинет, массажный и некоторые другие.

В здании отсутствует рентген-кабинет. Потому что больница находится в жилом доме и по нормам это недопустимо.

Присутствует комната для кормления грудных детей. В новом помещении появились игровые зоны, их планируют оборудовать в скором времени. Будет организована сезонная гардеробная.

Больница оборудована рециркуляторами.

В некоторых кабинетах частично отсутствует аппаратура и элементы мебели, потому что переезд еще не завершился окончательно.

«Самой большой проблемной зоной для медицинского учреждения является нехватка кадров», – сказала Татьяна Чикарова.

Стены поликлиники после ремонта выглядят ново и свежо. Однако с учетом возраста маленьких пациентов хотелось бы видеть на них сказочных или мультяшных персонажей, которые будут поднимать настроение малышам. Администрация больницы еще не решила, как можно создать подобный интерьер, но сказала, что примет во внимание пожелания. А если у кого-то возникнет желание помочь украсить стены яркими рисунками или нанести роспись, они рассмотрят данные предложения. Кстати, фигуры волка и зайца тоже должны переместить по новому адресу.

Прием пациентов и как записаться

Что касается режима приема больных, он остался прежним, вторник и четверг – дни здорового ребенка. Однако теперь в эти дни будет два разных входа. Для грудничков до года - основной, для всех остальных – с другой стороны здания. А также выделен бокс – специальный смотровой кабинет. В старом помещении больницы такого кабинета не было и детей старше годика без записи по вторникам и четвергам осматривали в любом свободном кабинете.

В регистратуре появилась электронная очередь. Это будет способствовать уменьшению столпотворения людей, поможет соблюсти очередность и выполнять требования для соблюдения дистанции в период пандемии.

Записаться на прием можно в режиме онлайн, по телефонам: 8(86162)6-49-10, 8(86162)6-13-18 и лично.

После ремонта в старом здании детской поликлиники туда переедет отделение женской консультации. Прием врачей-гинекологов в данный момент проводится по адресу: ул. Крайняя, 2 на втором этаже.



