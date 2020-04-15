«Экстренный пропуск» – кому он положен?

Карантин наложил свой отпечаток на каждого жителя Динского района. Основной проблемой для многих стало отсутствие возможности свободно передвигаться. Но стоит помнить, что карантинные меры созданы для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди населения.

Так, в редакцию «РВС» обратилась динчанка, которая вместе с мужем и внуком в начале апреля находились в санатории, расположенном в Геленджике. Но когда срок путевки подходил к концу и нужно было возвращаться, у ее мужа поднялось давление и он не смог сесть за руль.

Тогда женщина обратилась за разовым пропуском для своего сына в администрацию, чтобы он приехал и забрал их.

Но там ей сказали, что это не экстренная ситуация и пропуск в таких случаях не выдают.

В итоге врачи санатория помогли ее мужу сбить давление и они с семьей сами благополучно добрались домой.

В администрации журналисту «РВС» еще раз объяснили, что пропуск гражданам для выезда в экстренных случаях в условиях карантина выдается в случае крайней необходимости. Например, срочная поездка в больницу (записаны на прием к врачу), необходимость медицинских процедур (как вариант, диализ), назначение на операцию, посещение онкобольными сеансов химиотерапии и других процедур и тому подобное.

Каждый случай рассматривается индивидуально. Но люди должны понимать, что это именно те ситуации, когда жизненно необходимо посетить другой населенный пункт. Этот пропуск рассчитан на разовую поездку.

Получить консультацию о порядке их выдачи можно по телефонам горячих линий в местных администрациях: