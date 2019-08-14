Экстренное предупреждение: на Кубань надвигается сильная жара

заметив пожар в лесу, следует срочно позвонить на номер 101, в лесничество или администрацию сельского поселения. Предупредить всех находящихся в лесу, организовать эвакуацию людей к дороге, полю, водоему. Оказавшись вблизи очага пожара в лесу, если нет возможности быстро его локализовать, нужно убегать, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если уйти от пожара невозможно, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности – дышать возле земли, рот и нос нужно прикрыть многослойной тканью;