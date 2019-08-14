Экстренное предупреждение: на Кубань надвигается сильная жара
На Кубани объявлено экстренное предупреждение.
В ближайшие двое суток на территории края ожидается сильная жара — до 39 градусов.
МЧС просит соблюдать меры безопасности, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций:
запрещается использовать огонь вблизи сухой травы и поваленных деревьев;
разводить костер нужно на открытых площадках, а после залить его водой;
заметив пожар в лесу, следует срочно позвонить на номер 101, в лесничество или администрацию сельского поселения. Предупредить всех находящихся в лесу, организовать эвакуацию людей к дороге, полю, водоему. Оказавшись вблизи очага пожара в лесу, если нет возможности быстро его локализовать, нужно убегать, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня. Если уйти от пожара невозможно, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. При сильной задымленности – дышать возле земли, рот и нос нужно прикрыть многослойной тканью;
носите светлую воздухопроницаемую одежду, ходите не спеша, чаще прячьтесь в тени, не употребляйте алкоголь;
при тепловом ударе немедленно уйдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. Постарайтесь охладиться.
В случае ЧС звоните на номер 101 или по телефону доверия краевого управления МЧС России 8(861) 268-64-40.
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