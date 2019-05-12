Фото: Udm-Info
Экстренное предупреждение: на Кубани ливни, грозы, ветер
В ближайшие 2-4 часа и до конца суток 12 мая, а также 13 мая в Краснодарском крае местами ожидается комплекс метеорологических явлений в виде сильного дождя, ливня в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
Прогнозируется возникновение ЧС, происшествий, связанных с этими метеорологическими явлениями, а также с подъемами уровней рек.
Соблюдайте необходимые меры предосторожности!
Телефоны Ситуационного центра муниципального образования Динской район:
8(86162) 6-12-01, 6-12-51.
Телефоны экстренных служб:
- единый телефон пожарных и спасателей – 01/101
- полиция – 02/102
- скорая помощь – 03/103
- аварийная газовая служба – 04/104
Комментарии