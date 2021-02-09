Экстренное предупреждение о подъеме уровня рек на Кубани
На реках, том числе в юго-восточных и юго-западных притоках Кубани, в течение суток 9-10 февраля ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
“Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; резкими подъемами уровней рек, затоплением и подтоплением пониженных участков, территорий, населенных пунктов”, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
01 – единый телефон спасения,
101 – с мобильных телефонов,
8 (861) 268-64-40 – телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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