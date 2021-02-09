Экстренное предупреждение о подъеме уровня рек на Кубани

На реках, том числе в юго-восточных и юго-западных притоках Кубани, в течение суток 9-10 февраля ожидается резкий подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

“Существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных пунктов; резкими подъемами уровней рек, затоплением и подтоплением пониженных участков, территорий, населенных пунктов”, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: