Эпидобстановка в Динском районе на 27 апреля

На 27 апреля под наблюдением 131 человек – лица, прибывшие на территорию края и района.

За сутки сняты с наблюдения 11 человек и 10 граждан, контактировавших с заболевшим, взяты на контроль.

В госпитале Красноармейской ЦРБ сейчас проходят лечение 5 пациентов из Динского района, один из которых был госпитализирован в прошедшие сутки и получено подтверждение инфицирования.

Из инфекционного госпиталя выписаны 2 человека в связи с выздоровлением.

3 жителя нашего района продолжают лечение в медицинских учреждениях города Краснодара.