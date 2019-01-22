Эвакуация посетителей в Oz Mall: что стало истинной причиной?

Как сообщили наши подписчики, вчера, 21 января, примерно в 21 час в торговом центре OZ MALL в Краснодаре началась массовая эвакуация посетителей.

Многие динчане проводили там вечер и стали свидетелями всего происходящего.

На данный момент известно, что в 20.40 в торговом центре началась экстренная эвакуация в связи с тем, что сработала пожарная сигнализация. На улицу вывели около 300 человек.

О причинах срабатывания сигнализации пока точных данных нет. По одним сообщениям, наблюдалось задымление в детском центре. По другим — сотрудник центра случайно нажал ручной пожарный извещатель.

На место прибыли оперативные службы.

Пострадавших нет.

«РВС» связалась с директором по маркетингу Анной Саковой, которая дала официальный комментарий по поводу случившегося: «У нас не было ни задымления, ни возгорания. Сотрудник детского развлекательного центра The kids city, который находится на территории Oz Mall на третьем этаже, случайно нажал ИПР (извещатель пожарный ручной). У нас все строго: в случае нажатия на эту кнопку автоматически срабатывает режим эвакуации и идет автоматический сигнал на пульт МЧС. Вот такая была ситуация. Все остальное, что люди писали («что-то попахивает», «началась какая-то паника»...), – это человеческий фактор. Все прошло в рядовом режиме. Никаких вопросов ни у пожарных, ни у МЧС к нам нет. Буквально через пару часов, даже перед закрытием уже, режим работы был восстановлен».