Фейк. Рассылка про дезинфекцию улиц с помощью вертолетов

Через мессенджеры стала распространяться рассылка со следующим содержанием: "Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части".

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Кубани поспешил опровергнуть эту информацию, сообщив, что эта фейковая рассылка разошлась по разным регионам нашей страны. Информация не соответствует действительности, подобные мероприятия в Краснодарском крае проводиться не будут.