Фейк. Рассылка про дезинфекцию улиц с помощью вертолетов
Через мессенджеры стала распространяться рассылка со следующим содержанием: "Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части".
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на Кубани поспешил опровергнуть эту информацию, сообщив, что эта фейковая рассылка разошлась по разным регионам нашей страны. Информация не соответствует действительности, подобные мероприятия в Краснодарском крае проводиться не будут.
Данное сообщение в мессенджерах является выдумкой, очередной нелепой шуткой на тему коронавируса, цель которой – искусственно создать панику среди населения. Просим игнорировать данные фейк-сообщения и не участвовать в их распространении.
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