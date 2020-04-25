Ален Плиев о важности спорта при карантине. Упражнения и техника
Выступающий атлет категории Менс Физик (пляжный бодибилдинг), победитель множества чемпионатов по бодибилдингу, фитнес-тренер и инструктор тренажерного зала Ален Плиев рассказал “РВС”, почему важно уделять время спорту во время режима карантина.
“Для здоровья, молодости и красоты вести активный образ жизни необходимо. Поэтому нельзя забывать о регулярном выполнении физических упражнений. Они улучшают деятельность систем организма, поддерживают тонус, положительно влияют на эмоциональный фон человека”, - пояснил Ален.
Спортсмен рассказал о своем наблюдении. По его словам, как только ввели карантин и закрылись тренажерные залы, люди начали активно покупать онлайн-программы и марафоны для домашних тренировок. Он считает, что этого делать не стоит, так как простые, но эффективные упражнения и их техники находятся в открытом доступе и за это не нужно платить. Для подписчиков “РВС” Ален выделил главные, которые подойдут для сегодняшних условий.
Но если человеку все-таки необходимо сопровождение со стороны и купить курс для занятия спортом очень хочется, Ален рекомендует выбирать профеесионала, который должен:
узнать, как давно занимаетесь спортом, новичок вы или уже знакомы с некоторыми тонкостями.
поинтересоваться, были ли у вас какие-либо травмы.
узнать, есть ли у вас какие-то противопоказания.
“Это позволит не попасться на шарлатанов, которые без изучения присылают программы тренировок и питания по шаблону”, - поясняет он.
Спортсмен озвучил два правил, которые стоит совмещать с тренировками дома.
Кушать за 1,5-2 часа до занятия, чтобы была энергия, но при этом не набитый желудок.
Во время спорта постоянно пить воду небольшими глотками, чтобы не было обезвоживания.
Ален отметил, что в какое время суток тренироваться, надо решать каждому человеку индивидуально.
“Организм подскажет, ориентироваться надо на него. Каждый сам чувствует заряд энергии или упадок и нехватку сил”, - добавил он.
Всем людям, находящимся на самоизоляции и желающим поддерживать свое здоровье, спортсмен подобрал упражнения на все тело.
Сюда вошли:
Гиперэкстензия лежа: 4 подхода по 15 повторений.
Воздушные приседания: 5 подходов по 25 повторений.
Классические отжимания: 4 подхода по 15 повторений.
Обратные отжимания: 4 подхода по 15 повторений.
Скручивания на пресс: 4 подхода по 20-25 повторений.
Гиперэкстензия лежа
Задействованы мышцы спины, живота и ягодичные.
Техника выполнения
Ложимся на живот, напрягая мышцы пресса и сохраняя естественный прогиб поясницы.
Стопы держим по ширине таза, а руки вытягиваем перед собой.
С выдохом отрываем одновременно бедра и грудной отдел от пола, на вдохе возвращаемся в исходной положение.
Приседания
Упражнение для выносливости, жиросжигания, мышц бедер и ягодиц.
Техника выполнения
Ставим стопы немного шире плеч и разворачиваем слегка в стороны, руки для баланса выставляем вперед.
На вдохе, сохраняя положение корпуса, опускаемся чуть ниже 90 градусов.
На выдохе, не задерживаясь внизу, возвращаемся в исходное положение.
Отжимания на грудные мышцы
Упражнение для груди, укрепления рук, плеч, спины и пресса.
Техника выполнения
Ложимся на горизонтальную поверхность. Руки ставим на ширине плеч, а стопы - на ширине таза. Следим за тем, чтобы пальцы ног упирались в пол, а ладони направлены вверх (т. е. не разведены в стороны).
На вдохе руки сгибаем в локтевых суставах и опускаем корпус вниз, чтобы он образовывал прямую линию, которая должна быть равномерной.
На выдохе возвращаемся в исходное положение.
Обратные отжимания
Упражнение для мышц трицепса (задней части рук). Необходим стул или скамья.
Техника выполнения
Садимся спиной к стулу, продвигаемся немного вперед и ставим на него руки.
На выдохе отрываем таз вверх, на выдохе - опускаемся вниз.
Скручивания на пресс
Упражнение для развития пресса.
Техника выполнения
Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях и плотно стоят на полу, руки скрещены на груди. Средняя и нижняя часть спины прижаты к полу.
На выдохе плавно поднимаем плечи вверх на 10-15 см округляя спину и скручиваясь к коленям.
На вдохе плавно возвращаемся в исходное положение.
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