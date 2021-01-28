Фото на паспорт. Запрет на ретушь, черно-белые снимки и другие новшества

МВД утвердило новый регламент по выдаче и замене паспорта гражданина РФ. Фотографии там уделяется отдельное внимание. Рассказываем об основных требованиях.

Запрещена любая обработка. Даже минимальная ретушь. В документе говорится: «На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого».

Нельзя фотографироваться в линзах другого света.

В очках делать фото разрешено, но только стекла должны быть без тонировки, а оправа не должна закрывать глаза.

Запрещено фотографироваться в форменной одежде, верхней, а также в шарфах, которые могут закрывать часть подбородка.

Фото должно соответствовать возрасту человека на день подачи заявления.

Портрет может быть как черно-белым, так и цветным.

Четко должно быть изображение от подбородка до линии волос и от носа до ушей.

Фотографироваться нужно в анфас с нейтральным выражением лица, с закрытым ртом.

Глаза должны быть открыты.

Волосы не должны закрывать лицо.

Запрещено фотографироваться в головном уборе, исключение – те, которые не скрывают овал лица, и те, которые носят по религиозным убеждениям.

О расположении человека в кадре: «На фото должны помещаться голова и верхняя часть плеч, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80 процентов кадра по вертикали. Свободное верхнее поле над головой должно составлять 5 (+/- 1) миллиметров. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней».

С заявлением на получение или замену паспорта нужно принести два фото. Если необходимо временное удостоверение личности, то три.

Административный регламент МВД России вступил в силу с 11 января 2021 года.