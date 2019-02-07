Сосредоточенный взгляд, твердая походка, в каждом движении этих девчонок чувствуются сила и уверенность. Именно так на поле выходит единственная в Динском районе женская футбольная команда «Магнолия». Начиная с несложных упражнений, они набирают темп, разыгрывая комбинации. Тренеры (а их в команде трое! Руководитель Дмитрий Буцкий, главный тренер Арчил Кочуа и тренер Арарат Исраэльян) внимательно следят за каждым движением, подсказывая спортсменкам, на чем нужно сделать акцент.

Команда с таким поистине женским названием базируется в станице Новотитаровской, хотя в состав ее входят девочки из разных городов России, даже из Ярославля. Сейчас здесь занимаются две группы по 15 человек. Девчонки – титулованные спортсменки. В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах они становились чемпионками Краснодарского края, в 2015-м – серебряными призерами первенства России среди команд второго дивизиона. Дважды были чемпионками первенства Южного федерального округа в 2015 и 2017 годах. В 2018 году выиграли спартакиаду молодежи Кубани. И это далеко не полный список достижений спортсменок.

Примечательно, что 70 % команды – игроки сборной Краснодарского края. Несколько воспитанниц «Магнолии» уже на профессиональном уровне занимаются футболом. Так, Вероника Куропаткина играет за московский «Локомотив», Екатерина Иванова – за ижевскую «Торпеду», Наталья Саратовцева играет в Лиге чемпионов, Вероника Суслова играла за «Дончанку». Эти девочки уже получали зарплату. В составе молодежной сборной России находится Дарья Бойко, в юниорскую сборную призывалась Эльвира Шереметьева.





Как все начиналось...

В 2005 году во главу краевого женского футбола встала Татьяна Зайцева, с тех пор этот вид спорта на Кубани вновь начал набирать обороты. Подключились многие районы, создавались команды. В 2009 году несколько девочек подошли к Дмитрию Буцкому и изъявили желание серьезно заниматься футболом, так и зародилась команда. В 2014 году они объединились с усть-лабинским клубом «Виктория» и из двух команд сделали одну – «Магнолию».









Футбол – не женский вид спорта





Эту фразу спортсменки слышат довольно часто от своих знакомых. И вот что об этом думает главный тренер Арчил Кочуа:

«Если женщины воюют, в космос летят, работают хирургами и спасают жизни, то почему им не играть в футбол, если это спорт № 1 в мире? И если женщина будет им заниматься, он станет еще прекраснее. Исходя из этого нужно развивать женский футбол», – поясняет он.

Почему же девочкам стоит заниматься этим видом спорта? По словам тренеров, ответ прост. В первую очередь футбол включает в себя очень много предметов, которые изучают в школе, начиная от черчения, заканчивая биологией. Но главное – они находятся в коллективе, а это значит, учатся ответственности и сплоченности, они все стоят друг за друга горой. «А главное – это очень полезно для здоровья. Бытует мнение, что у футболисток ноги кривые, из-за этого мамы не хотят, чтобы их дочки занимались в этой секции. Подчеркну: это всего лишь миф!» – акцентирует внимание Арчил Кочуа.

Кроме того, на спортсменок спрос в университетах, так как практически в каждом есть команды по женскому футболу, при поступлении для таких девочек определенно есть бонусы.

Разница мужского и женского футбола

По убеждениям тренеров, мужская и женская команда по футболу – это как небо и земля. Их объединяют только название «футбол», мяч и поле. «Если тренер-мужчина будет смотреть на женский футбол по-мужски, это обречено на провал. Тренер женской команды должен быть и отцом, и психологом, и другом. Нужно сделать все, чтобы спортсменка поверила в себя, ведь, если женщина поверит в свои силы, это страшное оружие, но оно должно быть под контролем», – подчеркивает Арчил.

О планах и проблемах

В данный момент нет должного финансирования, есть проблема с транспортом, когда нужно ездить на соревнования. О первой проблеме говорит и глава Новотитаровского поселения Сергей Кошман. «Да, наша женская команда – наша гордость. А финансирование – это отдельный наболевший вопрос, средств действительно не хватает», – пояснил глава.





В то же время в Новотитаровской первое искусственное поле в районе, освещена часть стадиона, в планах полностью осветить стадион. За последние годы преобразовали раздевалки и трибуны.

«Чтобы выходить на серьезный уровень, нужны вложения. Спасибо Новотитаровскому казачьему обществу, они выделили 20000 рублей на формы. В целом спонсоров очень не хватает. Мы готовы официально рекламировать их на форме, ведь девчонок знают по всей России», – говорят тренеры.

В планах на 2019-й выставить два состава на чемпионат края, у них будет стоять задача выиграть чемпионат края и ЮФО. В этом году команда будет участвовать в Кубке России, заявка подана, для участия нужно 30000 рублей.

Тренеры приглашают в секцию девочек от 7 лет, занятия бесплатны. Тел. 8-928-431-96-76.









Дарья Бойко

В футболе я с 7 лет. Не знаю, почему выбрала этот вид спорта, просто пришла, начала бегать с пацанами и девчонками. Родители положительно отнеслись к моему выбору. Сейчас я учусь на тренера в Краснодаре, сама же я из Усть-Лабинска. Если говорить о кумирах, то у меня их нет, от каждого можно брать пример, но нужно быть индивидуальностью.





Эльвира Шереметьева

Я из Динской. В начальной школе начала заниматься футболом. С детства мне нравится этот вид спорта, поэтому выбор пал на него. И родители отнеслись положительно, в дальнейшем планирую с этим связать свою жизнь, играть профессионально.





Дарья Виноградова

Я из Нововеличковской, занимаюсь футболом не так давно, но с детства нравилось. Сначала ходила на карате, но играли в футбол на улице. Потом в Нововеличковской начала заниматься этим видом спорта, но там я была только одна девочка, я приехала в Новотитаровскую поиграть, меня заметил тренер, пригласил в команду, поехала на сборы. Мама всегда была «за». Да, знакомые говорили, что это не женский вид спорта, но мне все равно, мне нравится футбол и я буду им заниматься. Тренер всегда находит очень важные слова на тренировках, перед матчами, для нас он поддержка и опора.





Анастасия Смурова

Занимаюсь футболом уже 8 лет. Сначала играла с мальчиками, потом пригласил тренер. Родители сказали: что нравится, то и выбирай. Сама я из Ярославля, следила за командой «Магнолия» в социальных сетях, видела на соревнованиях. И в начале лета 2018 года я приехала в Краснодарский край.



