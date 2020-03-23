Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?
Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
Улица Октябрьская, 145
23-24 марта
23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Гоголя, 90
23-24 марта
23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Красная, 70
25-26 марта
25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Гоголя, 165
24-26 марта
24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Красная, 11А
25-26 марта
25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Железнодорожная, 155
25-26 марта
25-26 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Украинский
Улица Мира, 5
23-25 марта
23-24 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
25 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Ставского, 53
24-26 марта
24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
Улица Красноармейская, 41
24-26 марта
24-25 марта - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 марта - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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