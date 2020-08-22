Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?

Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.

Поселок Агроном

Улица Почтовая, 26

24-26 августа

24-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

Улица Ленина, 184\1

24-25 августа

24-25 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

25 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Ленина, 250

27-28 августа

27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Южгипрониисельстрой, 22

27-28 августа

27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Нововеличковская

Улица Почтовая, 18

24 августа

24 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Почтовая, 18 А

24 августа

24 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Найдорф

Улица Набережная, 19

25-26 августа

25-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

Переулок Смоленский, 12 литер В

24-26 августа

24-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

Улица Ставского, 41

24-25 августа

24-25 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

25 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Ставского, 43

26-27 августа

26-27 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

27 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Железнодорожная, 45

27-28 августа

27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.