Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?
Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.
Поселок Агроном
Улица Почтовая, 26
24-26 августа
24-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
Улица Ленина, 184\1
24-25 августа
24-25 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
25 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Ленина, 250
27-28 августа
27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Южгипрониисельстрой, 22
27-28 августа
27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Нововеличковская
Улица Почтовая, 18
24 августа
24 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Почтовая, 18 А
24 августа
24 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Найдорф
Улица Набережная, 19
25-26 августа
25-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
Переулок Смоленский, 12 литер В
24-26 августа
24-26 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
26 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Ставского, 41
24-25 августа
24-25 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
25 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Ставского, 43
26-27 августа
26-27 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
27 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Железнодорожная, 45
27-28 августа
27-28 августа - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
28 августа - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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