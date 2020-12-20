Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?

Филиал № 1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.

Станица Новотитаровская

Улица Южгипрониисельстрой, 9

21-22 декабря

22 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Ленина, 275

21 декабря

21 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Нововеличковская

Улица Красная, 30

21-23 декабря

23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Найдорф

Улица Набережная, 9

21-22 декабря

22 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Поселок Южный

Улица Мира, 39

21-23 декабря

23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Мира, 38

21-23 декабря

23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

Улица Ставского, 63

21-24 декабря

24 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Ставского, 59

21-24 декабря

24 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

24 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.