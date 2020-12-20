Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?
Филиал № 1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.
Станица Новотитаровская
Улица Южгипрониисельстрой, 9
21-22 декабря
22 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Ленина, 275
21 декабря
21 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Нововеличковская
Улица Красная, 30
21-23 декабря
23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Найдорф
Улица Набережная, 9
21-22 декабря
22 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
22 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Поселок Южный
Улица Мира, 39
21-23 декабря
23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Мира, 38
21-23 декабря
23 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
23 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Ставского, 63
21-24 декабря
24 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Улица Ставского, 59
21-24 декабря
24 декабря - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
24 декабря - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
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