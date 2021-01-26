Где и когда отключат газ в многоквартирных домах района?

Филиал № 1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

Улица Комсомольская, 107

1-4 февраля

1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Комсомольская, 105

1-3 февраля

1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Комсомольская, 112

1-4 февраля

1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Красная, 108

1-3 февраля

1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Красная, 90

1-4 февраля

1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Спортивная, 3А

1-3 февраля

1-3 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

3 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Комарова, 6

1-4 февраля

1-4 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

4 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Красная, 111

1-5 февраля

1-5 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

Улица Комсомольская, 49

1-2 февраля

1-2 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

2 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Улица Комсомольская, 40

3-5 февраля

3-5 февраля - техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

5 февраля - проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.