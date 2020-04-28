Где и когда в Динском районе отключат газ для техобслуживания?

Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.

Станица Динская

Улица Красная, 109

6-7 мая 2020 года

6-7 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Новотитаровская

Улица Южгипрониисельстрой, 17

6-7 мая 2020 года

6-7 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

7 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.

Станица Васюринская

Улица Ставского, 49

6-8 мая 2020 года

6-8 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

8 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.