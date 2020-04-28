Где и когда в Динском районе отключат газ для техобслуживания?
Филиал №1 АО "Газпром газораспределение Краснодар" планирует проведение комплекса работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в следующих многоквартирных домах.
Станица Динская
Улица Красная, 109
6-7 мая 2020 года
6-7 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Новотитаровская
Улица Южгипрониисельстрой, 17
6-7 мая 2020 года
6-7 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
7 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Станица Васюринская
Улица Ставского, 49
6-8 мая 2020 года
6-8 мая – техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования.
8 мая – проверка на герметичность газопроводов и газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного жилого дома. Данные работы проводятся с полным отключением от сети газопотребления.
Комментарии
Надо с кого-то бабло драть,вот и отключают газ!!!