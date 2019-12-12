Где купить новогоднюю елку в Динском районе?

Менее чем через месяц вся страна будет отмечать главный праздник — Новый год. Оливье, шампанское, мандарины, ну и, конечно же, все это рядом с зеленой красавицей — праздничной елкой.

«РВС» узнала, где в Динском районе можно будет приобрести главный хвойный атрибут новогодней ночи.

Динское поселение

Здесь елку можно будет купить на фонтанной площади. Тут же будет сразу несколько официальных пунктов продажи.

Васюринское поселение

Жители этого поселения смогут приобрести зеленую красавицу на площади перед администрацией (ст. Васюринская, ул. Луначарского), а также на пересечении улиц Ставского и Северной.

Пластуновское поселение

Хвойные будут продаваться на улице Красной, 187/2 Г (рядом с рынком). Ярмарка продлится с 13 по 31 декабря.

Нововеличковское поселение

Здесь можно будет купить елочку на автодороге "Нововеличковская — Новотитаровская" (участок 33 км + 736 м слева).

В Мичуринском, Старомышастовском и Южно-Кубанском поселениях заявок от предпринимателей не поступало.