Где можно купить новогоднюю елку в Динском районе?

Каждый год в преддверии новогодних праздников в поселениях Динского района организовывают елочные базары.

Мы узнали, где же в этом году они будут работать.

В Динской елку можно будет приобрести на фонтанной площади с 15 по 31 декабря, а также планируется елочный базар в районе консервного завода на улице Тельмана (площадь ДК) с 15 по 31 декабря.

В станице Новотитаровской таких рынков три: Казачий рынок, Центральный рынок и торговая точка на улице Широкой. С 15 по 31 декабря.

В станице Пластуновской зеленые красавицы будут продаваться в центре на улице Красной. Ориентировочно с 16 декабря.

Станица Васюринская предоставит с 15 по 30 декабря несколько площадок для продажи новогодних деревьев: центральная ярмарка напротив администрации, точка продаж на пересечении улиц Северной и Ставского, а также на пересечении улиц Железнодорожной и Ставского (рядом с ИП Топчий).

В станице Нововеличковской организована периодичная сельскохозяйственная розничная ярмарка на автодороге ст. Калининская – ст. Новотитаровская, уч. 33 км + 736 м слева. На этой ярмарке будут представлены хвойные деревья к Новому году. С 20 по 31 декабря.

В станице Старомышастовской организована торговая точка на трассе Краснодар – Ейск. С 20 по 31 декабря.

В остальных поселениях заявок в муниципалитет от предпринимателей не поступило.

Чтобы зимняя красавица стала настоящим украшением вашего жилища в 2021 году, давайте узнаем, на что следует обратить внимание при выборе: