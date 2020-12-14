Где можно купить новогоднюю елку в Динском районе?
Каждый год в преддверии новогодних праздников в поселениях Динского района организовывают елочные базары.
Мы узнали, где же в этом году они будут работать.
В Динской елку можно будет приобрести на фонтанной площади с 15 по 31 декабря, а также планируется елочный базар в районе консервного завода на улице Тельмана (площадь ДК) с 15 по 31 декабря.
В станице Новотитаровской таких рынков три: Казачий рынок, Центральный рынок и торговая точка на улице Широкой. С 15 по 31 декабря.
В станице Пластуновской зеленые красавицы будут продаваться в центре на улице Красной. Ориентировочно с 16 декабря.
Станица Васюринская предоставит с 15 по 30 декабря несколько площадок для продажи новогодних деревьев: центральная ярмарка напротив администрации, точка продаж на пересечении улиц Северной и Ставского, а также на пересечении улиц Железнодорожной и Ставского (рядом с ИП Топчий).
В станице Нововеличковской организована периодичная сельскохозяйственная розничная ярмарка на автодороге ст. Калининская – ст. Новотитаровская, уч. 33 км + 736 м слева. На этой ярмарке будут представлены хвойные деревья к Новому году. С 20 по 31 декабря.
В станице Старомышастовской организована торговая точка на трассе Краснодар – Ейск. С 20 по 31 декабря.
В остальных поселениях заявок в муниципалитет от предпринимателей не поступило.
Чтобы зимняя красавица стала настоящим украшением вашего жилища в 2021 году, давайте узнаем, на что следует обратить внимание при выборе:
- слишком ранняя покупка новогодней красавицы рискованна: иголки могут подсохнуть, опасть, а само деревце потеряет вид;
- возьмите за ствол хвойное деревце и ударьте им резко о землю. Если иголки свежие, то они точно не осыпаются от удара. Потрогайте ветки, они должны быть упругими. Если они ломаются на морозе, то дерево старое и сухое;
- на ветках не должно быть сухой и обмороженной хвои. Посмотрите на кору, на ней не должно быть плесени, грибков;
- оторвите несколько хвоинок и помните их в руках. Если иголки отрываются тяжело, а запах стоит сильный, значит зеленая красавица свежая.
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