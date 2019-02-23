Где провести отпуск?

Скоро весна, а это значит, что пора планировать свой отпуск. Большинство отелей, турбаз и кемпингов уже активно рекламируют свои услуги. Поэтому не стоит затягивать с бронью. «РВС» подготовила подборку видов отдыха на любой вкус.

Частный сектор

Немало среди поклонников пляжного отдыха тех, кто выбирает для проживания во время отпуска частный сектор. Этот вариант может быть экономически более выгодным, но спектр услуг зачастую отличается от комфортабельных отелей. Нужно тщательно продумать, как разнообразить свой досуг. Не в каждом частном дворе разрешат разводить костер, не везде есть просторный двор, шезлонги и детские площадки. Тем не менее, если в ваши планы входит только ночлег, а остальное время вы будете проводить на пляже, в кафе и на экскурсиях, частный сектор – отличный выбор.

Кемпинг

Если вы желаете более тесного единения с природой, идеальным вариантом станет отдых в кемпинге. На Черноморском и Азовском побережьях представлен широкий выбор палаточных городков. В последние годы желающих провести в них отдых становится все больше. В летние месяцы в социальных сетях можно найти массу фотографий с восхищенными комментариями о том, как кто-то на рассвете, не отходя от палатки, наблюдал за дельфинами, а кто-то умиляется шустрым енотам.

Отель у моря

Любители морских пляжей не всегда готовы пожертвовать привычным комфортом и отказаться от благ цивилизации. Для этой категории туристов отлично подойдет отдых в отеле.

Обычно стоимость проживания зависит от удаленности от береговой линии и перечня предоставляемых услуг. Если вы планируете взять на отдых питомца, предварительно уточните, предусмотрено ли проживание животных на территории отеля.

Горные реки

Тем, кто предпочитает наслаждаться природой не на морском побережье, а под шепот горной реки, водопадов и шелест листвы, можно порекомендовать провести отпуск на одной из горных турбаз. В качестве развлечений – сплав на байдарках, вечерний костер и песни под гитару. Подобный отдых можно найти в Горячем Ключе, поселках Мезмае и Каменномостском, хуторе Гуамка.

Лыжный отдых

Для тех, кто собирается в отпуск в ближайшие дни, будет актуален выбор горнолыжного курорта. Даже если вы не любите активный отдых, провести время в заснеженных горах, выпить чашку горячего чая из термоса – что может быть прекрасней? А там, может, и появится желание постичь азы горнолыжного спорта. Красная Поляна, Лаго-Наки, Псебай – распространенные места для отдыха горнолыжников.

Горячие источники

До открытия пляжного сезона еще далеко, а поплескаться в теплой водичке под открытым небом так хочется. Горячие источники – замечательный выбор. Наплыв отдыхающих в выходные дни в таких местах бывает велик. Необходимые вещи для посещения источников: купальник, сланцы, халат, полотенце. Предварительно стоит прозвонить и уточнить все нюансы посещения. Базы этого профиля можно найти в Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах.