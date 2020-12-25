Где в Динском поселении установлены бункеры для сбора веток?

Где в Динском поселении установлены бункеры для сбора веток?
Фото: @dinskoe_poselenie

Где в Динском поселении установлены бункеры для сбора веток?

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50 минут назад Бункеры-накопители в ДинскойГазета РВСДинскаяДинской районНовости Динского районаСбор веток в Динской

На территории Динского сельского поселения установлено 9 бункеров-накопителей.

Адреса

Станица Динская:

  • ул. 70 лет Октября/ул. Орджоникидзе;
  • ул. 70 лет Октября/ул. Янковского;
  • ул. Ульянова, 179 (напротив магазина Фергана);
  • ул. Суворова, 100 (напротив магазина);
  • ул. Суворова/ул. Кутузова;
  • ул. Автомобилистов/ул. Центральная.

Поселок Украинский:

  • ул. Заречная/ул. Комсомольская;
  • ул. Советов/ ул. Новая;
  • Динское сельское поселение 500 м к югу от поселка Украинский (кладбище).

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