Где в Динском районе можно будет купить легальную елку?
До Нового года осталось меньше месяца. Конечно же, главным атрибутом станет зеленая красавица — ель. Кто-то предпочитает устанавливать искусственное дерево, чтобы сохранить природу, другие же просто не ощущают прихода праздника без аромата хвои в доме.
В Динском районе елочные базары начнутся ориентировочно с 15 декабря.
В станице Динской официально откроются несколько пунктов продаж — 3 в районе Консервного завода, 1 возле магазина «Фергана», на Фонтанной площади будут 4 точки, возле магазина «Радуга» - 1, на Пролетарской/Чапаева — 1, на Чапаева/Советской — 1.
В Мичуринском сельском поселении новогодние ярмарки откроются 20 декабря. Но там заявок от предпринимателей на продажу хвои пока не поступало.
В Васюринской будет 2 пункта продаж елок — оба они расположены по улице Ставского.
Для новотитаровцев будут работать 9 точек в станице. Концентрироваться они будут рядом с тремя рынками:
на улице Советской, на пересечении Октябрьской и Широкой, на казачьем рынке, на улице Крайней.
Комментарии
Чо? Уже и ёлки стали нелегальными - типа наркоты? Пипец! Такими темпами, скоро и хлеб будет нелегальный...
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. ...... Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица — бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас.»
―Иосиф Виссарионович Сталин
источник:
Правда, 22 ноября 1935 г. -
Сталин И. В. Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года // Сталин И. В. : Соч. Т. 14. С. 86. -