Где в Динском районе можно будет купить легальную елку?

До Нового года осталось меньше месяца. Конечно же, главным атрибутом станет зеленая красавица — ель. Кто-то предпочитает устанавливать искусственное дерево, чтобы сохранить природу, другие же просто не ощущают прихода праздника без аромата хвои в доме.

В Динском районе елочные базары начнутся ориентировочно с 15 декабря.

В станице Динской официально откроются несколько пунктов продаж — 3 в районе Консервного завода, 1 возле магазина «Фергана», на Фонтанной площади будут 4 точки, возле магазина «Радуга» - 1, на Пролетарской/Чапаева — 1, на Чапаева/Советской — 1.

В Мичуринском сельском поселении новогодние ярмарки откроются 20 декабря. Но там заявок от предпринимателей на продажу хвои пока не поступало.

В Васюринской будет 2 пункта продаж елок — оба они расположены по улице Ставского.

Для новотитаровцев будут работать 9 точек в станице. Концентрироваться они будут рядом с тремя рынками:

на улице Советской, на пересечении Октябрьской и Широкой, на казачьем рынке, на улице Крайней.