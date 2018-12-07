Где в Динском районе можно будет купить легальную елку?

Где в Динском районе можно будет купить легальную елку?

Где в Динском районе можно будет купить легальную елку?

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19 дней назад Газета РВСГде купить елкуДинской районЕлкиЕлочный базарЕлочный базар в Динском районеНовостиНовый ГодПраздникиХвоя

До Нового года осталось меньше месяца. Конечно же, главным атрибутом станет зеленая красавица — ель. Кто-то предпочитает устанавливать искусственное дерево, чтобы сохранить природу, другие же просто не ощущают прихода праздника без аромата хвои в доме.

В Динском районе елочные базары начнутся ориентировочно с 15 декабря.

В станице Динской официально откроются несколько пунктов продаж — 3 в районе Консервного завода, 1 возле магазина «Фергана», на Фонтанной площади будут 4 точки, возле магазина «Радуга» - 1, на Пролетарской/Чапаева — 1, на Чапаева/Советской — 1.

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В Мичуринском сельском поселении новогодние ярмарки откроются 20 декабря. Но там заявок от предпринимателей на продажу хвои пока не поступало.

В Васюринской будет 2 пункта продаж елок — оба они расположены по улице Ставского.

Для новотитаровцев будут работать 9 точек в станице. Концентрироваться они будут рядом с тремя рынками:

на улице Советской, на пересечении Октябрьской и Широкой, на казачьем рынке, на улице Крайней.

Комментарии

Семён Горбунков
Семён Горбунков 19 дней назад

Чо? Уже и ёлки стали нелегальными - типа наркоты? Пипец! Такими темпами, скоро и хлеб будет нелегальный...

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живётся, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. ...... Если бы у нас был кризис, если бы у нас была безработица — бич рабочего класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас.»
―Иосиф Виссарионович Сталин
источник:
Правда, 22 ноября 1935 г. -

Сталин И. В. Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 года // Сталин И. В. : Соч. Т. 14. С. 86. -

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