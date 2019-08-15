Генеральная прокуратура РФ: «Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура РФ: «Вместе против коррупции!»
Фото: medrussia.org

Генеральная прокуратура РФ: «Вместе против коррупции!»

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3 часа назад Газета РВСГенеральная прокуратураКонкурс Вместе против коррупцииКонкурс от Генеральной прокуратурыНовостиПрокуратураРоссияРФ

Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках работы Межгосударственного совета по противодействию коррупции провела Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Все участники данного конкурса социальной антикоррупционной рекламы присылали плакаты и видеоролики. Главными пожеланиями организаторов были креативность и оригинальный подход.

В творчестве соревновались не только россияне, но и представители других стран-участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и стран-участниц БРИКС.

Их работы уже опубликованы и доступны для скачивания по ссылке: https://yadi.sk/d/DrlxkPHFteS9WA.
Победителей наградят в декабре на торжественной церемонии, которую приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией.

Комментарии

Динчанин
Динчанин 2 часа назад

Лучшая реклама против коррупции - это развешанные на столбах коррупционеры

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Баян Ширянов
Баян Ширянов 1 час назад

Пчёлы против мёда.

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