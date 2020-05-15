ГИБДД Динского района:

14 мая примерно в 12:15 в Новотитаровской произошло дорожно-транспортное происшествие. Случилось это по ул. Широкой. Водитель "Вольво" не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля "Тойота" и столкнулся с ним.

Пострадавших в ДТП нет.

«Уважаемые водители! Помните о важности соблюдения безопасной дистанции. Будьте внимательны и осторожны», - напоминает заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виктор Моренченко.