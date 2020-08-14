ГИБДД напоминает пешеходам о безопасном поведении на дороге

Госавтоинспекция Динского района напоминает пешеходам о важности соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

Необходимо помнить, что пешеход – это участник дорожного движения, передвигающийся пешим образом (в том числе на инвалидных колясках), а также на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры, сигвэи, роликовые коньки и др.).

При этом дорожные рабочие, выполняющие определенные работы на трассе, не являются пешеходами, их правила на них не распространяются.

Во избежание дорожно-транспортных происшествий необходимо помнить и знать основные правила и обязанности для пешеходов:

совершать переход можно только по специально обозначенным для этой цели местам (подземные, наземные и надземные пешеходные переходы);

на регулируемых перекрестках можно пересекать полотно только на зеленый сигнал светофора или специальный знак регулировщика;

если на дороге нет зебры, пересечение требуется осуществлять под прямым углом к направлению трассы, но не по диагонали;

во всех без исключения случаях пешеход обязан оценить общую дорожную обстановку и только после удостоверения в полной безопасности и отличной видимости можно продолжать движение;

пересечение проезжей части допустимо только после адекватной оценки расстояния между пешеходом и рядом передвигающимся транспортом;

нельзя создавать разные помехи для иных участников перемещения по дороге, категорически запрещено своими действиями провоцировать разные аварийные ситуации.

Если движение на перекрестке регулирует регулировщик, то пешеход обязан подчиняться его сигналам. Вот самые главные из них:

поднятая над головой правая рука – для пешеходов движение запрещено;

вытянутая вперед правая рука – движение пешеходов допустимо со стороны спины регулировщика;

обе руки вытянуты в стороны – движение для пешеходов разрешено от груди специалисты и со стороны спины.





На перекрестках, которые не регулируются светофором или регулировщиком, пешеходы могут выходить на проезжую часть только когда будут полностью уверены в своей безопасности.

Если человек переходит дорогу вне пешехода (при отсутствии в зоне видимости), он не должен создавать помех для перемещения транспортных средств. Категорически запрещено выходить из-за автомобиля или иного препятствия, которое ограничивает обзорность, не удостоверившись предварительно в полном отсутствии приближающихся машин.

Переход проезжей части – это очень ответственное дело и достаточно опасное для любого человека. Именно по этой причине так важно знать все тонкости и правила осуществления данного процесса. Только так можно избежать нарушения ПДД и предотвратить серьезные последствия.