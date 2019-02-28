ГИБДД проводит мероприятие «Пешеход»

На территории Динского района с 28 февраля по 9 марта 2019 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеход», направленное на повышение уровня безопасности дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району напоминает о том, что присутствие светоотражающих элементов на детской одежде может значительно снизить травматизм на дорогах.

Светоотражающие элементы позволяют лучше заметить человека, если на улице темно, также в пасмурную или дождливую погоду. Это может спасти вашу жизнь!