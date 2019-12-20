ГИБДД сможет проверять водителей на алкоголь и наркотики

МВД России подготовило проект изменений в правила освидетельствования автомобилистов, согласно которому ГИБДД сможет проводить предварительные проверки всех водителей на алкоголь и наркотики при помощи бесконтактного детектора или бумажного наркотеста. При этом водители смогут отказаться от проведения теста без правовых последствий, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект также содержит новый признак опьянения: «показания приборов (средств), свидетельствующие об обнаружении наличия алкоголя или наркотических средств и психотропных веществ». Для его выявления будут проводить экспресс-тест на месте с использованием детектора алкоголя, проводящего анализ выдыхаемого водителем воздуха, или бумажного наркотеста, при помощи которого происходит экспресс-анализ слюны на предмет содержания следов наркотиков.

Пока проверка при помощи алкотестера проводится только в присутствии понятых, с видеосъемкой и составлением протокола. Новые же тесты будут считаться предварительными, поэтому этого не потребуется.

С помощью новых средств будет проводиться не само освидетельствование, а лишь предварительная проверка водителей, которых сотрудники ГИБДД подозревают в нетрезвом вождении.

Сейчас инспекторы ориентируются на пять признаков: запах алкоголя изо рта водителя, нечеткая речь и «шатающаяся» походка, резкое покраснение или побледнее или неадекватное поведение.

А экспресс-тесты помогут выявить опьянение, если внешне оно неочевидно.

В МВД отметили, что при положительном результате экспресс-теста водителя направят на медосвидетельствование, чтобы выяснить точное количество выпитого или для уточнения вида употребляемого наркотика.