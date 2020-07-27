Помните публикацию о вступившем в силу одностороннем движении на ул. Красноармейской в Динской?

Утром в первый день действия нововведения на перекрестке Красной и Красноармейской была замечена патрульная машина. Мы обещали выяснить, с какой целью там присутствовали полицейские. Неужели уже штрафовали водителей, привыкших к прежним знакам? Или?..

Как пояснили в ГИБДД Динского района, сотрудники ДПС находились на данном участке дороги в связи с вступившими в силу изменениями в направлении движения на ул. Красноармейской для информирования воителей и предотвращения ДТП. Материалов о нарушениях там составлено не было.⠀





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