Гимнастка из Пластуновкой стала лауреатом конкурса в Москве

10-летняя Виктория Силина, ученица школы № 5 станицы Пластуновской, стала лауреатом 2-й степени в номинации «Цирковое искусство» фестиваля-конкурса «Рождественские звезды» в Москве.

Виктория занимается цирковой гимнастикой под руководством хореографа Елены Демченко. Этим летом девочка успешно выступила в Сочи на фестивале-конкурсе «Планета искусств», что и дало ей право на участие в столичном конкурсе.

«Рождественские звезды» проходили в Москве с 4 по 8 января. На конкурс собралось более трех тысяч участников не только из разных регионов России, но и других стран — Израиля, Польши, Арабских Эмиратов.

Виктория показала номер «Вдохновение» на гимнастическом столе.

Звание лауреата дает право на участие в международных конкурсах. Девочка уже получила приглашение в Чехию и Польшу. Ехать нужно весной, сейчас в семье гимнастки решают, какой фестиваль выбрать.

Поздравляем, Вика!





