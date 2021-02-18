Глава Пластуновской рассказал о планах. Что будет сделано в станице?
Но сначала об итогах 2020-го.
17 февраля глава Пластуновского поселения Сергей Олейник отчитался о деятельности администрации за прошлый год.
Вот основные тезисы из его выступления.
НАСЕЛЕНИЕ
Сейчас в станице зарегистрировано более 12 тысяч 200 человек, число дворов превысило 4 тысячи 500. Зарегистрировано 38 юридических лиц и 350 индивидуальных предпринимателей.
ДОХОДЫ
Доходы бюджета Пластуновского сельского поселения за 2020 год составили 107 млн 35 тыс. рублей (в 2019 году было 59 млн 86 тыс. рублей).
В том числе:
- собственные доходы – 42 млн 659 тыс. рублей (в 2019 – 35 млн 503 тыс. рублей)
- безвозмездные поступления – 64 млн 376 тыс. руб. (в 2019 – 23 млн 583 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года общий объем доходов вырос на 81 %, а поступления собственных доходов увеличились на 20,2 %.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета поселения за 2020 год составила 113 млн 448 тыс. рублей.
Администрацией Пластуновской и подведомственными учреждениями освоено 87 млн 853 тысячи рублей. Вот на что потрачена некоторая часть денег:
- отремонтировали дороги в асфальтовом исполнении на ул. Красной от ул. Гоголя до ж/д вокзала. Общая стоимость работ - 8 млн 155 тысяч рублей. Контракт был заключен с ООО «НДор», по словам главы, работы выполнены качественно и в срок;
- завершили первый этап благоустройства парка. Работы проведены благодаря привлечению субсидий из федерального и краевого бюджетов, на общую сумму 39 млн 844 тысячи рублей. На общественной территории теперь есть:
➖ пешеходные и вело-беговые дорожки;
➖ детское и спортивное оборудование, скамейки, урны;
➖ отремонтированная спортивная площадка и центральная сцена;
➖ новые светильники уличного освещения;
➖ посаженные 70 деревьев липы и 50 кустарников.
- отремонтировали объекты культурного наследия регионального значения, а именно:
▪️ Братскую могилу 3 летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Стоимость работ составила 187 тыс. 450 рублей;
▪️ Братскую могилу 30 советских воинов, погибших в боях с фашистами-захватчиками. Стоимость работ составила 1 млн 181 тыс. рублей;
- заасфальтировали съезды с ул. Красной (от ул. Сквозной до ж/д вокзала);
- на улицах Красной и Мира перед перекрестками установили таблички с наименованиями улиц;
- нанесли дорожную разметку на всех асфальтированных улицах станицы, а также обустроили пешеходные переходы на ул. Красной на пересечении с Гоголя и возле магазинов «Пятерочка» и «Агрокомплекс»;
- улицы с гравийным покрытием грейдировали, а также приобрели более 1 тыс. 100 кубических метров гравийно-песчаной смеси;
- из краевого бюджета поселению выделена субсидия на софинансирование организации водоснабжения населения в сумме свыше 7 млн 800 тысяч рублей. Произведен капитальный ремонт водопроводной сети на ул. Красной протяженностью 3 км 400 метров.
ЭКОЛОГИЯ
- Ликвидировали 5 несанкционированных свалок.
- Выпилили деревья и кустарники общей площадью 700 кв. м.
- Провели субботники и мероприятия по уборке мусора.
- Основные нарушения правил благоустройства в 2020 году: несвоевременный покос амброзии и другой сорной растительности, хранение строительных материалов на землях общего пользования, бесконтрольный выгул домашних животных и птиц, а также несанкционированная торговля в неустановленных местах. Протоколов по этим нарушениям составлено более 20.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
- На территории поселения осуществляют свою деятельность более 100 объектов розничной торговли, на которых работают более 200 человек.
- В 2020 году открылись 3 магазина продуктовых и промышленных товаров, 1 автомойка самообслуживания.
- Работали 20 объектов общественного питания, из них на предприятиях закрытого типа – 3 (школьные столовые). Число работающих на предприятиях общественного питания – более 60 человек. На федеральной трассе ФАД “Дон” М4 оказывали свои услуги населению 20 объектов придорожного сервиса.
- Количество объектов бытового обслуживания, оказывающих платные услуги населению, включая СТО и автомойки, – 31, среди них 9 парикмахерских. Количество работающих в объектах – более 40 человек.
- На территории поселения функционируют 4 автозаправочных станции.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В обязанности МООО «Пластуновское ЖКХ» входят содержание и эксплуатация 63 км водопроводных сетей и двух водозаборов. Силами Пластуновского ЖКХ:
➖ устранены 280 аварий на водопроводных сетях;
➖ заменены задвижки на водозаборе, отремонтированы 3 насоса;
➖ выполнены работы по грейдированию (без подсыпки гравийно-песчаной смесью) внутри станичных улиц протяженностью более 25 км;
➖ покошено более 200 тысяч кв. м сорной растительности;
➖ с улиц, общественных мест, а также со станичного кладбища вывезено более 500 куб. м мусора.
КУЛЬТУРА
В 2020 году коллектив местного ДК участвовал в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» в номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры Краснодарского края». В итоге признан лучшим, получив денежное поощрение – 147 тысяч рублей.
На выделенные средства были приобретены барабанная установка и планшет.
ПЛАНЫ НА 2021 ГОД
- Администрация подала заявку в Министерство сельского хозяйства для участия в программе «Развитие сельских территорий» по строительству малобюджетного спортивного комплекса на ул. Базарной, 82/2, на выделение денежных средств в 2022-2023 годах.
- Продолжить благоустройство парка в ст. Пластуновской на ул. Мира, 28/2, начало работ 2 этапа – март, окончание – сентябрь 2021 года, выделено 28 млн 143 тыс. рублей.
- Сделать ремонт дорожного покрытия в асфальтовом исполнении на ул. Красной от ул. Сквозной до ул. Гоголя.
- В 2021-2022 годах планируется разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту тротуара на ул. Базарной от а/д М4 «Дон» до ул. Морозова.
- Разработать проектно-сметную документацию по ремонту дороги в асфальтовом исполнении на ул. Базарной от а/д М4 «Дон» до ул. Сквозной.
- По многочисленным заявкам жителей сделать пешеходный переход на ул. Базарной, на пересечении с ул. Черноморской.
- При наступлении благоприятных погодных условий продолжат работы по грейдированию и отсыпке улиц станицы.
- Будут организовывать регулярные субботники.
- Обновят баннер «Бессмертного полка».
- Установка таблички с наименованием на улицах Сквозной и Базарной.
С полным отчетом главы можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
в разделе "экология" один из пунктов: "Выпилили деревья и кустарники общей площадью 700 кв. м". Прикольно.