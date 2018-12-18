Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска

Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска
Фото: архив "РВС".

Глава Динского района Сергей Пономарев не вернулся из отпуска

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8 дней назад Газета РВСГлава Динского районаГлава Динского района не вернулся из отпускаГлавные новости Динского районаДинской районНовостиСергей Пономарев

Сегодня, 18 декабря 2018 года, у Сергея Пономарева официально закончился отпуск.

Как стало известно «РВС» из источников в администрации Динского района, на работу он не вышел. Официальная причина отсутствия неизвестна.

Пояснительной бумаги из правоохранительных органов или из суда не поступало.

В табеле допускается отметка об отсутствии по невыясненным причинам, которая и будет поставлена.

Напомним, в многочисленных средствах массовой информации появилась информация, что в ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудниками правоохранительных органов задержан человек, похожий на главу администрации Динского района, по подозрению в получении взятки в шесть миллионов.

По версии следствия, глава муниципалитета обещал за определенную сумму вознаграждения ускорить получение застройщиком бюджетных средств в рамках контракта.

Комментарии

Сергей
Сергей 8 дней назад

-1

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0
Кот
Кот 8 дней назад

С конфискацией бы

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3
Воронежская
Воронежская 8 дней назад

Да уж, сходил в отпуск. Думал на Канары поехать, а приехал в рифму.

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0
Антихрист
Антихрист 8 дней назад

Кто б ещё главу Васюринской и всю его шоблу родственников и кумовьёв отправил в такой отпуск из которого прямиком на нары......

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5
Сергей
Сергей 8 дней назад

Доравлся сучёнок . Один хрен кто ставил тот и словечко замолвит а там уж скоко заплатят. Уже и верить щас не кому все эти пиары , интрижки ...... только им и на руку херои .....

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1
Че
Че 6 дней назад

Не вернулся из отпуска,надо чтобы они всем едром пропали.

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0
неизвесный
неизвесный 2 дня назад

А вы не можете допускать такой версии что Понамарева С, А. могли подставить чтоб таким образом лишить его должности. Он некоторым чинам перешёл дорогу. Есть некоторая такая информация.

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-2