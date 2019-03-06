Главный судебный пристав края проведет прием граждан в Динской

20 марта с 14.30 до 17.30 исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю — главного судебного пристава Краснодарского края Дмитрий Ткаченко будет осуществлять прием граждан и представителей организаций в Динском районном отделе судебных приставов по адресу: ст. Динская, ул. Красноармейская, д. 66.

Предварительная запись не требуется. С собой посетителям необходимо иметь паспорт, уточняет пресс-служба ведомства.