Главное за неделю: бордель, проблемный дом, псевдоминирование

Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» за неделю — с 11 по 17 февраля 2019 года.

В Динской обнаружили подпольный бордель в одной из саун

В ходе рейда сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Динскому району проверили одну из местных саун.

При проведении оперативного мероприятия правоохранители задокументировали факт оказания интимных услуг в райцентре.





В Динской заминировали 4 школу?

Вчера вечером, 11 февраля 2019 года, в «РВС» массово начали поступать сообщения с информацией о том, что 4 школа станицы Динской оцеплена:

«Что случилось с 4 школой? Вокруг полиция с собаками и Красная перекрыта».





Многоэтажка на Гоголя – будут ли балконы «висеть» над домами динчан?

Проблемное строительство, к сожалению, не редкость для Динского района. «РВС» уже не единожды писала об обманутых дольщиках, домах, которые возведены с нарушениями.

В этот раз к нам обратились люди, живущие по соседству со зданием, находящимся на улице Гоголя, 68.