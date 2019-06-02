Главное за неделю: бруцеллез, «Мак-2019», звезды на День района

Главное за неделю: бруцеллез, «Мак-2019», звезды на День района

Главное за неделю: бруцеллез, «Мак-2019», звезды на День района

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5 часов назад БруцеллезГазета РВСГлавное за неделюДинской районЗведы на День района 2019НовостиПолиция

Темы, которые вызвали наибольший резонанс в период с 27 мая по 2 июня 2019 года среди читателей «РВС».

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В Динском районе зафиксирован очаг бруцеллеза

Случилось это в Новотитаровском сельском поселении в личном подсобном хозяйстве Георгия Межяна.

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Операция «Мак-2019» проходит в Динском районе

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак-2019» проходит на территории Динского района.

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Какие звезды выступят на День Динского района?

Главная интрига праздника заключается в том, кто же из звезд отечественной эстрады выступит перед жителями Динского района.

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