Главное за неделю: ДТП, долг у пенсионерки в полмиллиона рублей

Главное за неделю: ДТП, долг у пенсионерки в полмиллиона рублей

Главное за неделю: ДТП, долг у пенсионерки в полмиллиона рублей

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7 часов назад АварияГазета РВСГлавное за неделюДинской районДТПНовости Динского районаСудебные приставы

Новости, которые вызвали наибольший резонанс среди читателей "РВС" в период с 6 по 12 января 2020 года.

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Под Васюринской в аварии погибли мать с дочерью

Рано утром 8 января на дороге, ведущей из Васюринской в Динскую, произошло смертельное ДТП.

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У динчанки неожиданно появился долг в полмиллиона рублей

История о том, как у пенсионерки появилась задолженность в полмиллиона рублей "из воздуха".

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В Старомышастовской в ДТП попало такси с пассажиром

7 января в 21.40 в станице Старомышастовской произошла авария с участием автомобиля такси.

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