Главное за неделю: ДТП, рейд приставов, несостоявшееся ограбление

Что больше всего волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 5 по 11 августа включительно.

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Красной – в самом центре станицы 8 августа в 13.30. В "Газель", полным ходом ехавшую по главной дороге, въехал автомобиль, выезжавший со второстепенной.

9 августа в Динской ФССП совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели рейд по выявлению должников и неплательщиков.

Вечером 5-го августа в один из продуктовых магазинов Динской зашел мужчина с перебинтованной рукой. Он разговорился с продавцом, тем самым отвлекая его от кассы. Через пару минут в магазин зашли еще двое мужчин. Далее они попытались обманом вытащить выручку, но им это не удалось...

