Главное за неделю: ДТП, рейд приставов, несостоявшееся ограбление

Главное за неделю: ДТП, рейд приставов, несостоявшееся ограбление

Главное за неделю: ДТП, рейд приставов, несостоявшееся ограбление

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4 часа назад ГрабителиДинской районДТПНовости Динского районаПриставыСтаромышастовская

Что больше всего волновало жителей Динского района на этой неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 5 по 11 августа включительно.

В Старомышастовской в ДТП перевернулась "Газель" с пассажирами (видео)

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ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Красной – в самом центре станицы 8 августа в 13.30.  В "Газель", полным ходом ехавшую по главной дороге, въехал автомобиль, выезжавший со второстепенной. 

В Динской прошел плановый рейд судебных приставов, ГИБДД и налоговой службы

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9 августа в Динской ФССП совместно с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы провели рейд по выявлению должников и неплательщиков. 

Три злоумышленника совершили попытку кражи денег в магазине Динской

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Вечером 5-го августа в один из продуктовых магазинов Динской зашел мужчина с перебинтованной рукой. Он разговорился с продавцом, тем самым отвлекая его от кассы. Через пару минут в магазин зашли еще двое мужчин. Далее они попытались обманом вытащить выручку, но им это не удалось...

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