Главное за неделю: мероприятия на 1 мая, лужа крови, труп в канале

Главное за неделю: мероприятия на 1 мая, лужа крови, труп в канале

Главное за неделю: мероприятия на 1 мая, лужа крови, труп в канале

  116
14 часов назад Газета РВСГлавное за неделюДинской районНовости

Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» за неделю с 22 по 28 апреля.

Image title

В Динском районе в канале нашли труп мужчины

22 апреля 2019 года на границе Динского района и Прикубанского округа города Краснодара в канале рядом с автодорогой был обнаружен труп неустановленного мужчины.

Читать материал


Image title

Динчане утром обнаружили лужу крови в центре

Утро очередного рабочего дня у кого-то не задалось — на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской динчане обнаружили лужу крови.

Читать материал


Image title

Что? Где? Когда? График мероприятий на 1 Мая в Динском районе

График мероприятий по всем поселениям Динского района.

Читать материал

Комментарии