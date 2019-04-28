Главное за неделю: мероприятия на 1 мая, лужа крови, труп в канале
Темы, которые больше всего волновали читателей «РВС» за неделю с 22 по 28 апреля.
В Динском районе в канале нашли труп мужчины
22 апреля 2019 года на границе Динского района и Прикубанского округа города Краснодара в канале рядом с автодорогой был обнаружен труп неустановленного мужчины.
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Динчане утром обнаружили лужу крови в центре
Утро очередного рабочего дня у кого-то не задалось — на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской динчане обнаружили лужу крови.
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Что? Где? Когда? График мероприятий на 1 Мая в Динском районе
График мероприятий по всем поселениям Динского района.
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