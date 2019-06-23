Главное за неделю: нападение на ребенка, суицид, скейт-площадка

Что волновало жителей Динского района на минувшей неделе? Для вас подборка самых популярных публикаций с 17 по 23 июня.

21 июня, около 22.00 в дачном товариществе "Труд" произошло ЧП. На трехлетнего мальчика напал алабай и травмировал его лицевую часть - щеки и левый глаз.

20 июня в редакцию «РВС» обратились динчане с вопросом о том, что произошло на скейт-площадке — туда приехали скорая, полиция.

17 июня в поселке Южном обнаружили тело молодого человека 1992 года рождения, который свел счеты с жизнью.